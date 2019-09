Angajat al Romsilva, agresat si amenintat cu moartea de un grup de persoane pe raza Ocolului Silvic Borca

”Este al doilea caz de agresiune asupra unui angajat al Romsilva în doar câteva zile. Îi vom oferi colegului nostru tot sprijinul și îi dorim să se recupereze cât mai repede. Săptămâna trecută am pierdut un coleg de la Direcția Silvică Iași, care a fost ucis în timp ce asigura paza pădurii. Vă asigur că în aceste momente dificile, tot corpul silvic este unit și vom asigura integritatea fondului forestier cu același profesionalism.

Atacurile permanente asupra întregului personal silvic făcut de unele organizații cu alte interese a condus la un val de violențe asupra profesioniștilor care au apărat, apără și vor apăra pădurea românească.



Fac un apel la opinia publică să se delimiteze de atacurile concertate împotriva personalului silvic ca un întreg.

Ca director general îmi declar toleranță zero și voi lua măsuri ori de câte ori un salariat nu-și va îndeplini corespunzător atribuțiile de serviciu. Dar este păcat să blamăm întregul corp silvic pentru unele accidente întâmplate în activitatea noastră.



Mulțumesc autorităților publice ale statului român care în această perioadă au fost alături de noi și am reușit, conform competențelor legale, să ne îndeplinim atribuțiile de serviciu” a transmis directorul general al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, Gheorghe Mihăilescu.