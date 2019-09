Angajata DGASPC Constanta, lovita de catre un beneficiar. Femeia a ajuns la spital

"Accidentul este in curs de cercetare de catre o comisie numita de catre DGASPC CONSTANTA, in conformitate cu prevederile art.29 alin.(1) lit.a) din Legea nr.319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Dupa finalizarea cercetarii dosarul de cercetare intocmit de comisia numita de catre angajator va fi inaintat pentru verificare si avizare la Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta, care va analiza dosarul, il va aviza sau in cazul in care se constata ca cercetarea nu a fost efectuata corespunzator, va dispune in scris masuri pentru refacerea procesului verbal de cercetare si/sau completarea dosarului, dupa caz", transmit reprezentanţii ITM Constanţa.