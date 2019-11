Angajata la stat, pe un salariu de peste 100.000 de euro pe an, data afara de Orban

Ludovic Orban

Unul dintre cei mai bogati bugetari din Romania, cu venituri de 8.500 de euro lunar de la stat, a fost demis saptamana trecuta din Guvern de premierul Ludovic Orban.

Este vorba despre fostul secretar general al Ministerului Dezvoltarii in guvernele PSD, Ionela Stoian, care a incasat anul trecut de la stat 484.587 de lei sau 100.000 de euro, potrivit declaratiei de avere depusa de aceasta pe 11 noiembrie.

Ionela Stoian primea doar de la Ministerul Dezvoltarii peste 160.000 de lei pe an, 110.752 lei pentru functia de Secretar General si 48.245 de lei pentru functia de consilier.

Cel mai mare venit, de 239.628 de lei, ii revenea de la Eximbank, unde era membru al Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari, conform Adevarul.

Ionela Stoian primea sume importante si de la Uzina Mecanica Sandu si Neptun Olimp, unde detinea functii de conducere. Peste 63.000 de lei ii intrau in cont de la aceste firme in fiecare an.

Fostul secretar general al Ministerului Dezvoltarii se afla si in Consiliul de Administratie al ANL, dar si in mai multe comisii si comitete, care ii mai aduc peste 23.000 de lei.

Toate aceste sume adunate arata ca Ionela Stoian incasa in fiecare luna aproximativ 8.500 de euro, adica peste 13 salarii medii.

De asemenea, alaturi de sotul ei, aceasta mai detine si doua terenuri: unul in Buzau, de 720 de mp, dobandit in 2015 si

unul in Ilfov, de 212 mp, dobandit in 2016.

In urma cu un an, Ionela Stoiana fost trimisa in judecata in dosarul “Belina”, alaturi de Sevil Shhaideh. Ionela Stoian a fost acuzata de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecinte deosebit de grave.

