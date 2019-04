Angajatele de la cresa din Iasi au fost destituite, dupa ce parintii unui copil le-au inregistrat cand jignesc copiii si-i ameninta cu bataia

Directoarea unei creşe din Iaşi şi trei angajate ale unităţii au fost destituite de Primăria Iaşi, în urma acuzaţiilor formulate de părinţii unui copil privind ”limbajul suburban”. Angajatele au fost înregistrate când jignesc copiii, spunându-le ”porci” şi ”nesimţiţi”, şi-i ameninţă cu bătaia, informează News.ro.

Primarul Mihai Chirica s-a deplasat, vineri, la creşa nr. 10 din municipiul Iaşi, unitate aflată în subordinea Primăriei, iar în urma discuţiilor cu angajaţii acestei unităţi a decis sancţionarea a patru salariaţi.

Astfel, directoarea creşei, Valeria Butnaru, a fost destituită din funcţie, iar în cazul a două infirmiere şi a coordonatoarei unei grupe de copii s-a decis încetarea raporturilor de muncă.

Totodată, primarul Mihai Chirica a decis sancţionarea cu avertisment a directorului Direcţiei Creşe Iaşi, instituţie aflată în subordinea Primăriei ieşene.

„Este regretabil ce s-a întâmplat, dar am speranţa că este un caz izolat. Arată nivelul de degradare morală în care ne zbatem de mult timp, îl descoperim la cele mai de jos trepte ale societăţii, dar, din păcate, a ajuns să afecteze şi educaţia copiilor noştri. Nu avem dreptul să ne jucăm cu educaţia copiilor noştri şi nu putem tolera un astfel de limbaj de maidan rostit în faţa copiilor noştri. Angajatele în cauză nu au niciun fel de scuză pentru limbajul lor şi nu voi admite sub nicio formă un astfel de comportament. Am puterea de a ierta, dar nu în şcoală, în grădiniţă sau în creşă. Noi am luat deja măsurile care ţin de competenţa noastră, mai multe vor face Poliţia şi Parchetul. Sper ca acest caz scandalos să fie o lecţie pentru angajaţii din celelalte creşe şi din întregul sistem de învăţământ”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Infirmierele de la o creşă din Iaşi au fost înregistrate de părinţii unui copil de doi ani şi opt luni în timp ce înjură şi jignesc copiii. Pe înregistrare se aude cum infirmierele îi numesc pe micuţi ”porci” şi ”nesimţiţi” şi îi ameninţă cu bătaia.

Mama unui copil spune că a sesizat schimbări în comportamentul fiului ei, acesta devenind agitat şi spunând că nu mai vrea să meargă la creşă.

Familia copilului a precizat că vrea să depună plângere la Parchet împotriva angajaţilor creşei din municipiul Iaşi.