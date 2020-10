Angajatii din industria HoReCa protesteaza in Piata Victoriei

Angajaţii din domeniul HoReCA s-au adunat miercuri seara, începând cu ora 20:00, în Piaţa Victoriei, pentru a protesta faţă de decizia autorităţilor de a închide, la interior, restaurantele, barurile şi cafenelele. Ninel Dănilă, patronul unui restaurant din Capitală şi unul dintre iniţiatorii acţiunii a declarat, pentru AGERPRES, că până în acest moment la protest s-au adunat aproximativ 1.000 de persoane. Protestatarii au pancarte cu mesaje precum: "Contăm doar când votăm", "Vrem să muncim", "La desert servim faliment", "Nu ne ajutaţi, nu ne ascultaţi, doar ne ignoraţi", "Meniul zilei: Şomaj", "400.000 de vieţi, o notă pe care nu vă permiteţi să o plătiţi!", "400.000 de afectaţi, fără a fi infectaţi" etc. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO Potrivit paginii de pe Facebook dedicate acestui eveniment, protestul urmează să se desfăşoare până la ora 23:00. Pe reţeaua de socializare şi-au anunţat participarea la eveniment 2.900 de persoane. "Se anunţă destul de multă lume diseară şi vă rugăm următoarele lucruri: păstraţi distanţarea; purtaţi masca; nu politizăm prin scandări; îndemnăm la mult calm; singura scandare "vrem să muncim !", a scris Ninel Dănilă pe Facebook, înainte de protest. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO De asemenea, pe pagina de Facebook a protestului au fost postate câteva întrebări la care cei din industrie aşteaptă răspuns din partea autorităţilor. "Întrebări fără răspunsuri: 1. Cum e posibil să fim închişi de pe o zi pe alta? 2. Ce se întâmplă cu chiriile? 3. Ce se întâmplă cu taxele aferente acestei perioade? 4. Ce se întâmplă cu marfa perisabilă din stoc? 5. În cât timp se plăteşte şomajul tehnic? 6. Există variante de ajutor din partea statului pentru această perioadă ? 7. Cum procedăm cu creditele, leasingurile pentru echipamente şi celelalte plăţi pe care nu le putem onora?", întreabă angajatorii din industria HoReCa. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO Călin Ile, preşedintele Federaţiei Industriei Hoteliere din România, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, că aproape 100.000 de angajaţi din sectorul HoReCa vor fi concediaţi până la finele anului, iar industria va suferi pierderi de trei miliarde de euro, ca urmare a restricţiilor decise de Guvern în contextul pandemiei de Covid-19. El a afirmat că hotărârea de marţi a Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă privind reînchiderea restaurantelor şi cafenelelor a fost luată fără ca autorităţile să prezinte vreo dovadă că acest sector a contribuit la răspândirea infecţiei. Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a anunţat că în şedinţa de miercuri a Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă (CMBSU) s-a decis închiderea barurilor, cluburilor şi discotecilor din Capitală. AGERPRES/(AS - autor: George Bănciulea, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Simona Aruştei)