Angajatii MAI intervin pentru a sasea zi consecutiv, in localitatile afectate de inundatii

Efectivele Ministerului Afacerilor Interne și autoritățile locale au intervenit de urgență în sprijinul populației din cele 15 județe (AR, AG, AB, DB, GR, GJ, GL, HD, IF, NT, SJ, TM, TR, VS și VN) în care începând de dimineață s-au produs efecte ale fenomenelor hidro-meteorologice. Au fost afectate 20 de case, 25 beciuri/subsoluri, 46 curți, 6 anexe gospodărești, două imobile ale unor operatori economici și o clădire a unei instituții publice.De asemenea, circulația rutieră a fost temporar afectată pe drumul național DN 7 din județul Arad, iar pe drumul național DN 73D din județul Argeș și pe trei drumuri județene (203K/BZ, DJ 205D/VN și DJ 609/TM) este blocat traficul rutier.Pe parcursul ultimelor 8 ore au fost emise 11 avertizări/atenționări de fenomene meteorologice imediate.Rămâne în vigoare informarea meteorologică de instabilitate atmosferică, valabilă pentru întreg teritoriul național până vineri, 07.06.2019, ora 23.00, și Codul Galben de instabilitate atmosferică și cantități de apă însemnate până astăzi, ora 23.00 pentru 25 județe (AB, AR, AG, BC, BH, BT, BZ, CJ, CL, CS, DB, GJ, HD, IL, IS, MH, NT, PH, SB, SM, SJ, SV, TM, VL și VN) și parțial pentru 2 județe (BV și CV).Pentru anumite sectoare de pe fluviul Dunărea, au fost emise avertizări hidrologice de Cod Galben și Portocaliu până săptămâna viitoare.