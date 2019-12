Angajatii TVR vor avea dreptul sa refuze un ordin direct al sefilor. Fara consecinte!

Angajatii din Televiziunea Publica vor avea dreptul, fara a suferi consecinte, sa refuze un ordin direct al sefilor sau sa participe la realizarea unei productii TV, in cazul in care continutul acesteia este contrar legislatiei actuale sau deontologiei profesionale, invocand astfel clauza de constiinta, inclusa in Contractul Colectiv de Munca din Societatea Romana de Televiziune.