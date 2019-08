Angajatorii Europeni ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 462 locuri de munca

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 462 locuri de muncă vacante, cele mai multe în Olanda (163), Germania (124) şi Austria (84), potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), Olanda caută culegători de fructe, culegători flori, instalatori sanitari, de încălzire şi aparate de aer condiţionat, muncitori în sera de flori, muncitori în producţia de roşii, muncitori necalificaţi în grădinărit, operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor alimentare, procesori bulbi de flori.

Germania are nevoie de bucătari, bufetieri, cameriste, chef de pârtie, chef de rang, commis de rang, commis de rang mic dejun, consultanţi IT, demichef de rang, dezvoltatori software, electricieni, îngrijitori persoane vârstnice în azil, instalatori instalaţii sanitare, de încălzire şi gaz, junior sous chef, lăcătuşi, manageri recepţie, mecanici de proces - maşini producţie muluri, mecanic - maşini de prelucrare a plasticului, manipulanţi de mărfuri, menajere, ospătari, operatori stivuitori, parchetari, preparatori de îngheţată, recepţioneri, şefi de echipă, specialişti în confecţionare mobilă, specialişti IT, tâmplari şi zidară.

Austria caută electricieni, faianţari, instalatori sanitari şi de încălzire, lăcătuşi mecanici în construcţii, montatori de mobilă, operatori CNC, reactJS frontend developer, stivuitorişti, tâmplari producţie de mobilier, tâmplari de ferestre.

Alte ţări care oferă locuri de muncă prin EURES sunt Norvegia (48 locuri de muncă pentru antrenor de gimnastică ritmică, electrician, instalator, mecanic auto, ospătar, tinichigiu auto, vopsitor auto), Spania (17 locuri de muncă pentru tehnician mecanic şi electric la întreţinere echipamente, turnător modelier), Slovacia (12 locuri de muncă pentru sticlar) Danemarca (8 locuri de muncă pentru horticultor/inginer agronom, manager de fermă, manager de producţie), Belgia (5 locuri de muncă pentru lucrător în agricultură) şi Slovenia (1 loc de muncă pentru programator).

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.eures.anofm.ro sau se pot prezenta la sediul agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă, unde consilierul EURES îi poate îndruma.