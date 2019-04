ANGAJATORII vor acorda prime de Paste. Vezi daca tu primesti si care este valoarea

prime google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Potrivit unui sondaj realizat de platforma BestJobs si publicat astazi, peste jumatate dintre angajatori (55%) vor acorda in acest an prime sau beneficii salariatilor cu ocazia sarbatorilor de Paste. Aproape jumatate dintre acestia spun ca valoarea va fi de pana la 150 de lei. In aproximativ 20% din cazuri, valoarea primelor va fi cuprinsa intre 151 si 200 de lei, iar pentru restul de 30% va fi chiar mai mare de acest nivel. Un procent destul de mare dintre angajatori, de aproape o treime, nu va acorda niciun fel de beneficii, iar 12,4% nu au luat inca o decizie, potrivit sondajului. Se vor da tichete de Paste. Vezi daca si tu primesti ”Dintre cei care au raspuns afirmativ, aproape 40% spun ca vor ...