IPJ Prahova a deschis un dosar penal cu privre la cercetarea unui angajat al unui club sportiv din Ploieşti, acuzat că ar fi agresat sexual minore în vestiar. La nivelul Poliţiei Municipiului Ploieşti a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de agresiune sexuală. “În cauză, se efectuează verificări, iar în funcţie de The post Angajatul unui club sportiv, acuzat de agresiuni sexuale asupra unor minore appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.