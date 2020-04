Angela Gheorghiu și Alexandru Tomescu, rugaciune muzicala impresionanta, pe treptele Ateneului

Soprana Angela Gheorghiu și violonistul Alexandru Tomescu, două vârfuri ale artei interpretative românești și mondiale, au realizat un moment pe cât de inedit, pe atât de emoționant, într-un București care trăiește sub presiunea pandemiei. „Zilele trecute am trăit momente incredibile: în acest București suprarealist, pustiit, am înălțat împreuna cu Angela Gheorghiu o rugăciune pe treptele […]