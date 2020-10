Angela Merkel: 'Aerisirea face parte din gesturile-bariera impotriva covid-19 in Germania'

Aerisirea face parte din gesturile-barieră împotriva covid-19 în Germania, a anunţat cancelarul Angela Merkel, relatează BFMTV, potrivit news.ro.

”Aceasta este una dintre soluţiile cele mai ieftine şi mai eficiente”, a subliniat Merkel marţea trecută, potrivit cotidianului britanic The Guardian.

Aerisirea a fost introdusă pe lista cu precizări oficiale a Guvernului german cu privire la lupta împotriva noului coronavirus, alături de igienă, distanţarea socială, purtarea măştii şi folosirea aplicaţiei de urmărire a cazurilor de contact a Executivului - Corona-Warn-App.

”O aerisire regulată în locurile publice şi provate poate reduce în mod considerabil riscul infectării”, precizează Guvernul german.

De la începutul pandemiei, s-au ridicat numeroase voci, în comunitatea ştiinţifică germană, care au cerut aerisirea ca gest-barieră, mai ales un virusolog cunoscut, Christian Drosten.

Citește și: ULTIMĂ ORĂ Jurnalistul Silviu Mănăstire, INFECTAT cu coronavirus

În Franţa, medicii recomandă, de asemenea, aerisirea sălilor, mai ales la adunări private.

”Dacă există un nor viral în sală, oamenii îl vor respira, indiferent că respectă sau nu distanţa de cel puţin un metru. Atunci când excretezi virusul, o parte rămâne în suspensie în aer ţi se creează un nor viral, ca un nor de fum. Este acelaşi principiu ca în tabagismul pasiv. Aerisirea permite evitarea acestui fenomen”, subliniază într-un interviu acordat la sfârşitul lui septembrie medicul generalist Jérôme Marty, preşedintele Sindicatului UFML.

În opinia sa, ”aerisirea este măsura principală”.

În prezent, aerisirea sălilor în Franţa este recomandată, dar nu se află pe lista cu recomandări a Santé Publique France.