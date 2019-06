Angela Merkel, cuprinsa de un tremurat la o ceremonie oficiala, alaturi de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski - VIDEO

Angela Merkel a fost cuprinsă de un tremurat - timp de mai multe minute - în timpul unei ceremonii oficiale, alături de noul preşedinte ucrainean Volodimir Zelenski, marţi, la Berlin, relatează AFP. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Cancelarul a fost afectat de acest episod în timp ce asista, alături de preşedintele ucrainean, la o paradă militară la sediul Cancelariei, la Berlin, unde temperatura se apropia marţi de 30 de grade Celsius. German Chancellor Angela Merkel says she is "very well" again after drinking three glasses of water. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Earlier Merkel was visibly shaking as she greeted Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at temperatures of around 30 degrees celsius in Berlin. pic.twitter.com/uWhnW0scD7 — DW Politics (@dw_politics) June 18, 2019 Cu braţul uşor întins înainte, ea a încercat în mod vizibil să atenueze aceste tremurături, în timpul intonării imnurilor german şi ucrainean. Ea a dat asigurări apoi, la mai bine de o oră de la incident, că şi-a revenit. ”Am băut cel puţin trei pahare de apă, este ceea ce evident mi-a lipsit, iar acum mă simt foarte bine”, a spus ea. Preşedintele ucrainean a glumit, dând asigurări că ”ea era alături de mine, era în deplină siguranţă” în cursul ceremoniei. Merkel, care urmează să se retragă din politică la sfârşitul mandatului, cel mai târziu în 2021, împlineşte vârsta de 65 de ani luna viitoare. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimi ...