Angela Merkel este in doliu! Mama cancelarului Germaniei a decedat

Angela Merkel 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mama cancelarului Angela Merkel, Herlind Kasner, a incetat din viata, a declarat miercuri pentru AFP un purtator de cuvant al guvernului de la Berlin, confirmand o informatie din presa germana. "Herlind Kasner, mama cancelarului, a murit", a spus el, fara a furniza detalii privind cauza sau data decesului. Aceasta fosta profesoara de latina si de engleza, cunoscuta pentru discretia ei in anturajul cancelarului, a murit probabil la inceputul lui aprilie la varsta de 90 de ani, potrivit cotidianului Bild si revistei SuperIllu. Ea i-a dat nastere Angelei Kasner la Hamburg in 1954, inainte de a se muta in Germania de Est cateva saptamani mai tarziu impreuna cu fiica si sotul sau, Horst Kasner, ...