Angela Merkel, intalnire cu Maia Sandu. Noul gest, motiv de ingrijorare pentru cancelarul german

Cancelarul german Angela Merkel a preferat sa se aseze la intonarea imnurilor nationale in timpul unei vizite oficiale marti, la Berlin, dupa mai multe episoade de tremurat in public care au ridicat intrebari cu privire la starea sa de sanatate, relateaza AFP. Angela Merkel s-a asezat pe un scaun alb, alaturi de premierul Republicii Moldova, Maia Sandu, aflata in vizita in capitala germana, noteaza France Presse. Joia trecuta, Merkel, care conduce Germania de 14 ani, a ocolit protocolul luand loc in cursul ceremoniei de primire a omoloagei sale daneze, Mette Frederiksen, dupa ce in ultimele saptamani a fost surprinsa de trei ori tremurand in timpul unor aparitii oficiale. Ea a dat asigurari, in mod repetat, c ...