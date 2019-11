Angela Merkel, poziție radical diferita fața de Emmanuel Macron: Nu sunt de acord

Președintele francez Emmanuel Macron a folosit "cuvinte drastice" atunci când a descris Alianţa Nord-Atlantică, a declarat joi cancelarul german Angela Merkel, adăugând că nu este de acord cu viziunea acestuia, relatează site-ul postului Deutsche Welle.

NATO Secretary-General Jens Stoltenberg also rejected the characterization during a joint news conference in Berlin.

"NATO rămâne piatra de temelie a securității noastre", a declarat Angela Merkel, în timp ce secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat că Germania reprezintă "epicentrul alianței".

Emmanuel Macron a declarat joi că țările europene nu se mai pot baza pe Statele Unite în materie de apărare, astfel că Alianţa Nord-Atlantică este în "moarte cerebrală".