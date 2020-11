Angela Merkel: Restricțiile pandemiei pot fi ridicate cand 60% din populație va fi imuna

Cancelarul Angela Merkel a insistat duminica aceasta că este important să fie menţinute unele dintre restricţiile antiepidemice în Germania până când între 60% şi 70% din populaţie va avea imunitate la SARS-CoV2, transmite EFE, preluată de Agerpres. Într-o înregistrare video în care răspunde la întrebările cetăţenilor cu prilejul zilelor porţilor deschise la guvernul german, Merkel […] The post Angela Merkel: Restricțiile pandemiei pot fi ridicate când 60% din populație va fi imună appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.