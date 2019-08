Angela Merkel: Suntem pregatiti pentru orice deznodamant al Brexitului

Berlinul este pregătit pentru un eventual Brexit dezordonat, a declarat cancelarul german Angela Merkel duminică, cu trei zile înaintea unei întâlniri cu premierul britanic Boris Johnson, care susţine o retragere a Regatului Unit din UE fără acord la 31 octombrie dacă blocul comunitar nu acceptă renegocierea documentului convenit cu fostul premier Theresa May, dar respins de legislativul britanic. ''Suntem bucuroşi pentru fiecare vizită, astfel că trebuie să vorbim, trebuie să găsim soluţii'', a spus Merkel, potrivit Reuters, într-o discuţie panel desfăşurată la sediul guvernului german. ''Suntem pregătiţi pentru orice rezultat, putem spune acest lucru, chiar dacă nu ajungem la un acord. Dar în orice caz voi face un efort pentru a găsi soluţii - până în ultima zi de negociere'', a asigurat ea. ''Cred că este întotdeauna mai bună o ieşire cu un acord decât fără. Dar dacă acest lucru nu este posibil, vom fi pregătiţi şi pentru situaţia alternativă'', a indicat Merkel. Potrivit publicaţiei The Sunday Telegraph, Boris Johnson ar urma să susţină în discuţia cu cancelarul german că parlamentul britanic nu va putea să împiedice un Brexit fără acord. Partidul Conservator al lui Johnson este divizat între parlamentarii care doresc o ruptură clară de UE şi cei care doresc un acord privind Brexitul care să menţină relaţii cât mai apropiate cu blocul comunitar. Aceştia din urmă ar putea vota o moţiune de cenzură împotriva noului premier, alături de opoziţia laburistă şi de liberal-democraţi. Partidul Conservator şi aliatul său nord-irlandez DUP au în prezent o majoritate de un singur vot în Camera Comunelor. Însă premierul ar putea decide convocarea unor alegeri anticipate abia după 31 octombrie. Boris Johnson a afirmat în mod repetat că nu va accepta nicio nouă amânare a ieşirii din UE dincolo de data de 31 octombrie, indiferent dacă blocul comunitar va accepta sau nu revizuirea acordului privind Brexitul convenit cu fostul premier Theresa May, dar respins de trei ori de Camera Comunelor, ceea ce a condus la amânarea succesivă a datei Brexitului.AGERPRES/(AS - editor: Sorin Popescu, editor online: Daniela Juncu)