Angela Similea planuieste un spectacol mare in Romania. «Niciodata n-am avut intentia de a-mi parasi tara, chiar daca umblu mult»

Dupa ce s-a confesat apropiatilor ca vrea sa puna punct carierei, Angela Similea a fost convinsa sa iasa din nou la rampa. Marius Teicu a adus-o in tara din America, la lansarea unor albume de slagare, iar la eveniment, marea doamna a muzicii usoare a facut un anunt neasteptat: planuieste un spectacol grandios.

Artista – care de cativa ani sta mai mult in SUA, cu fiul si nepotii ei, si doar sporadic e in Romania – a fost vedeta unei duble lansari miercuri, la magazinul Muzica din Bucuresti: doua CD-uri, ”Traiesc” si ”Sa ne reamintim”, dedicate vocii sale si muzicii lui Marius Teicu, cu care Angela Similea a format un duet foarte indragit in anii ʼ70- ʼ80.

Un exemplu de eleganta, Angela Similea, 72 de ani, a primit si Disc de Aur, cu aceasta ocazie, iar in discursul sau a tinut sa puncteze ca nu-si va parasi niciodata tara natala, nu definitiv.

”Niciodata n-am avut vreun astfel de gand, n-am avut intentia de a-mi parasi tara. Umblu mult prin lumea larga, insa nu mi-am stramutat originea, asa cum se zvoneste, a spus artista, explicand apoi de ce e vazuta foarte rar la evenimente: ”Nu e felul meu sa ma expun public, sa accept orice afisare. Am avut nevoie de mine in viata mea si de aceea stau deoparte. Nu sunt izolata, stau intr-un loc frumos si luminat, cu multa liniste si pace, de unde am acceptat sa ies, caci nu-l pot refuza pe Marius Teicu, caruia ii multumesc pentru incredere. A avut tenacitatea de a readuce slagarul, caci piesele relansate astazi sunt la fel de proaspete ca acum 40 de ani, cand mi-a incredintat prima melodie”.

Angela Similea, care in 1970 a castigat trofeul Cerbul de Argint la Festivalul Cerbul de Aur, a dezvaluit la dubla lansare ce proiect important are in pregatire pentru 2020. ”Pentru oamenii care iubesc muzica usoara romaneasca planuiesc pentru anul viitor un concert de anvergura, un spectacol mare”, a declarat artista.

