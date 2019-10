"Angelina Jolie" a Iranului, arestata pentru BLASFEMIE - FOTO

Sahar Taber google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O femeie celebra pe Instagram pentru ca si-a modificat drastic felul in care arata prin chirurgie estetica a fost arestata in Iran si acuzata de "blasfemie", a relatat agentia de presa iraniana Tasnim, preluata de AFP. Femeia, cunoscuta pe Instagram sub numele de Sahar Tabar, a fost incarcerata la ordinul unui tribunal din Teheran insarcinat cu judecarea "faptelor ilegale culturale si a coruptiei morale si sociale", a precizat agentia, fara a mentiona data arestarii sale. Adolescenta care a facut 50 de operatii estetice ca sa arate ca Angelina Jolie. Rezultatul e teribil Ea se confrunta cu acuzatii precum blasfemie, incitare la violenta, obtinere de venituri prin mijloace necorespunza ...