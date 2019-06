Angelique Kerber explica metoda prin care a EXECUTAT-O pe Simona Halep: 'Stiam ca am nevoie sa joc cel mai bun tenis pentru a o invinge. E o mare jucatoare'

Simona Halep (7 WTA) a fost eliminată, joi, în sferturile de finală ale turneului de la Eastbourne, după ce a pierdut în faţa lui Angelique Kerber (5 WTA), scor 4-6, 3-6. La finalul jocului, sportiva din Germania şi-a lăudat adversara.

Kerber a făcut o partidă excelentă şi s-a impus în două seturi, după ce a câştigat de cinci ori pe serviciul româncei. Campioana en-titre de la Wimbledon a ţinut să îi adreseze câteva cuvinte frumoase Simonei, după ce s-a calificat în semifinale la Eastbourne.

"Sunt foarte fericită pentru cum am jucat azi. Ştiam că am nevoie să joc cel mai bun tenis pentru a o învinge pe Simona. Este o mare jucătoare şi mereu trebuie să joci la maximum contra ei. Îmi place mereu să revin aici, am multe amintiri plăcute. Îmi place atmosfera şi sunt fericită să joc aici. Sper să am un meci la fel de buni şi mâine, în semifinale", a spus Kerber la finalul meciului, potrivit DigiSport.

În semifinale, Angelique Kerber o va întâlni pe Ons Jabeur (62 WTA). Pentru Halep urmează turneul de Mare Şlem de la Wimbledon, care se va desfăşura în perioada 1-14 iulie.

Înainte de a debuta la Wimbledon, Simona Halep va evolua în semifinalele probei de dublu de la Eastbourne, acolo unde face pereche cu Raluca Olaru. Cele două le vor întâlni, vineri, pe Kirsten Flipkens şi Bethanie Mattek-Sands.