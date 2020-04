Anghel (ANPC): Trebuie sa avem grija cum ne pregatim sa sarbatorim ziua de 1 mai

Românii trebuie să aibă grijă cum se pregătesc să sărbătorească ziua de 1 mai, să acorde atenţie deosebită produselor pe care le cumpără, să solicite şi să păstreze bonul de casă, a scris joi pe Facebook directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Paul Anghel. "Trebuie să avem grijă cum ne pregătim să sărbătorim ziua de 1 mai ! Ca în fiecare an românii sărbătoresc ziua de 1 mai cu preparate din carne la grătar şi bere. În contextul pandemiei provocate de noul coronavirus petrecerea acestei zile se va face cu anumite restricţii impuse de autorităţi, prevăzute în Ordonanţele militare. Şi operatorii economici autorizaţi, care comercializează carne şi produse din carne, trebuie să ia măsuri suplimentare menite sa prevină răspândirea acestui virus şi să protejeze sănătatea consumatorilor. Astfel angajaţii care manipulează produsele din carne trebuie să fie dotaţi cu măşti şi mănuşi de unică folosinţă, vizier sau ochelari de protecţie, halat de protecţie şi bonetă", a afirmat Paul Anghel. El a precizat că, la fel ca şi în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, comisarii ANPC derulează, în aceste zile, o campanie de verificare a măsurilor luate de operatorii economici, la recomandările autorităţilor, pentru protejarea sănătăţii şi vieţii consumatorilor, pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus Covid-19 în spaţiile în care aceştia îţi desfăşoară activitatea. "Pentru a se bucura pe deplin de această sărbătoare, acasă alături de familie, consumatorii trebuie să ţină cont de următoarele sfaturi: la cumpărarea produselor din carne tocată să acorde atenţie deosebită la aspectul produsului; să urmărească modul de etichetare, să nu cumpere produse preambalate neetichetate, iar pentru cele comercializate vrac este obligatorie înscrierea, la locul de comercializare a datei durabilităţii minimale/datei limită de consum şi a ingredientelor alergene; să refuze produsele din carne tocată pentru care există îndoieli privind calitatea şi modul de informare prin etichetare; să refuze produsele din carne pe care nu este înscrisă data durabilităţii minimale/data limită de consum sau dacă aceasta este modificată sau depăşită; să nu cumpere produse din carne tocată din locuri neautorizate, întrucât comerciantul respectiv nu are posibilitatea să asigure condiţiile optime de transport, depozitare şi comercializare şi nu poate elibera bon de casa cu care să fie justificată tranzacţia comercială şi riscă să achiziţioneze un produs neconform sau chiar nesigur care le poate afecta sănătatea", a scris Paul Anghel. El a menţionat că, în cazul produselor din carne, trebuie urmărit modul de expunere şi comercializare a acestora, pentru a observa unele indicii care pot să conducă la identificarea riscurilor pentru sănătate şi anume: existenţa şi funcţionarea vitrinelor frigorifice în care sunt expuse alimentele; integritatea ambalajelor, care trebuie să asigure protecţie pe timpul transportului, depozitării şi comercializării; etichetarea acestora, cu date referitoare la tipul produsului, originea acestuia, termenul de valabilitate etc. "Şi un sfat important este acela de a evita cumpărarea cărnii şi a produselor din carne de la persoane şi din locuri neautorizate, din "portbagajele maşinilor" chiar dacă preţul oferit este comparativ mai mic, comerciantul respectiv nu are posibilitatea să asigure condiţiile optime de transport, depozitare şi comercializare şi nu poate elibera bon de casa cu care să fie justificată tranzacţia comercială şi există riscul să achiziţionaţi un produs neconform sau chiar nesigur care poate să va afecteze sănătatea", a scris Paul Anghel. De asemenea, la cumpărarea berii să verifice starea ambalajelor (integritate, etanşeitate), lipiditatea lichidului şi data durabilităţii minimale. Totodată, consumatorii trebuie să acorde atenţie preţului afişat şi să verifice concordanţa dintre preţurile afişate la raft şi cele marchate pe bonurile de casă. "Şi un ultim sfat să solicite şi să pastreze bonul de casă pentru a putea proba în cazul în care, în mod justificat, doreşte să reclame calitatea/siguranţa unui produs", a mai scris Paul Anghel. AGERPRES/(AS - autor: George Bănciulea, editor: Andreea Marinescu, editor online: Irina Giurgiu)