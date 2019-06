Anghel (BVB): Romania va avea o crestere mult mai rapida decat media europeana, pentru ca plecam de la baza foarte joasa

România a fost una dintre economiile cu cel mai rapid nivel de creştere din Uniunea Europeană (UE), în ultimii ani, şi credem că vom avea o creştere mult mai rapidă decât media europeană pentru următorul deceniu, a declarat, vineri, în cadrul unui eveniment dedicat tehnologiilor de pe pieţele financiare, Lucian Anghel, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti (BVB). "În ultimii ani, România a fost una dintre economiile cu cel mai rapid nivel de creştere din Uniunea Europeană şi credem că vom avea o creştere mult mai rapidă decât media europeană pentru următorul deceniu. Nu este ceva dificil, pentru că noi provenim de la o bază foarte joasă, de la un PIB foarte mic. Cred că vom avea o creştere substanţială, aşadar şi la nivel economic afacerile vor creşte. Suntem o piaţă tânără, dar bine educată, cu o populaţie bine educată. Avem un nivel scăzut al datoriei publice, având în vedere PIB-ul. De asemenea, avem energie, resurse, un sector IT&C în creştere, la fel şi producţia de autovehicule. În comparaţie cu alte state mai puternice, suntem a doua mare ţară după Polonia, în regiune, iar asta ar putea fi un avantaj pentru noi", a afirmat Anghel. Acesta a adăugat că piaţa de capital din România a înregistrat unul dintre cele mai mari profituri din dividende, la nivel global, cu profituri importante pentru investitori. "Când vorbim de pieţe de capital, Bursa de Valori Bucureşti, împreună cu alte pieţe de capital, a depus eforturi, anul trecut, pentru a implementa reforma pe piaţa de capital. S-au făcut eforturi foarte mari în a ameliora riscurile de investiţii şi a fost un succes. Piaţa de capital din România a fost inclusă în lista ţărilor care sunt pregătite pentru a adera la statutul de piaţă emergentă. Mai sunt anumite criterii de atins... Când vorbim despre piaţa de capital din România, trebuie să menţionez că avem unul dintre cele mai mari profituri din dividende din lume. Avem 8% în 2017 şi 7% în 2018. În ultimii şase ani, nu am avut cifre negative în ceea ce priveşte profiturile companiilor. Avem asset managements, mutual funds de 5 miliarde de euro. Bursa de Valori trece printr-o perioadă de creştere şi pentru a-şi atinge obiectivele trebuie crescută transparenţa. Se fac eforturi pentru a identifica instrumentele corecte pentru a susţine creşterea oferind servicii investitorilor. Sustenabilitatea trebuie să vină în susţinerea reglementărilor care, de asemenea, trebuie să ţină pasul cu tehnologiile, cu digitalizarea pentru a putea susţine inovaţia, în contextul economiei globale. Facem demersuri pentru instruirea financiară. Bursa de Valori nu este o piaţă de nişă. Încercăm să creştem nivelul de educaţie financiară şi să avem o comunitate", a spus preşedintele BVB. Anghel a subliniat, totodată, că un mesaj important este să nu ne bazăm doar pe câştiguri de pe piaţa reglementată şi de pe piaţa de capital. "Un alt mesaj important este să nu ne bazăm doar pe câştiguri de pe piaţa reglementată şi de pe piaţa de capital. În acest sens, un studiu al FEAS (Federation of European and Asian Stock Exchanges, n.r.) arată că Guvernele vor avea de pierdut şi vor reduce opţiunile pentru posibilităţi de finanţare de capital şi vor afecta dezvoltarea bunăstării şi creării de locuri de muncă. Era o glumă între două persoane care tranzacţionau: "Ieri, piaţa de capital a fost dezastruoasă, dar am dormit azi-noapte ca un bebeluş - m-am trezit în fiecare oră şi am plâns...", a precizat şeful BVB. Bursa de Valori Bucureşti (BVB) împreună cu Federation of European and Asian Stock Exchanges (FEAS), organizează vineri evenimentul ConFEAS 2019: Financial Markets Beyond Technology. AGERPRES/(A, AS - autor: Daniel Badea, editor: Andreea Marinescu, editor online: Andreea Lăzăroiu)