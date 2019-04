Anghel Iordanescu, despre situația lui Ilie Nastase - Un cort ramane in fapt, doar un spatiu de recreere…. Daca-i schimbi utilitatea, piere linistea

Fostul selecționer Anghel Iordănescu îi ia apărarea proaspătului candidat la eoroparlamentare din partea UNPR, Ilie Năstase. ”Un cort ramane in fapt, doar un spatiu de recreere…. Daca-i schimbi utilitatea, piere linistea”, scrie, într-un mesaj pe Facebook, fostul antrenor.

„Sa traiesti Ilie,

Ma bucur ca ai raspuns.

Am “asigurat” din pacate circul de azi in mass media.

Ce ziceam noi acum cateva zile?

Sa nu ne mai certam, sa incercam sa fim oameni care se bucura de viata…

Cativa nu sunt prea pregatiti pentru asta.

Vorba aia, daca erau toti de acord cu noi, castigam cu procentaj prea mare si ne acuzau ca nu dam dreptul la alte opinii. Ca suntem comunisti….

Un cort ramane in fapt, doar un spatiu de recreere…. Daca-I schimbi utilitatea, piere linistea.

O seara senina tuturor

Anghel Iordanescu” a posta Anghel Iordănescu pe pagina sa de socializare.