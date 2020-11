Anghel Iordanescu: Il sustin pe Gabriel Oprea in cursa pentru Parlament

Fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a României, Anghel Iordănescu, a transmis un mesaj de sustinere pentru fostul vicepremier pentru securitate nationala, Gabriel Oprea, care a decis să candideze ca independent în Circumscripția electorală București pentru un loc de deputat:

“Dragi romani,

Am cunoscut putini oameni carora sa le pese cu adevarat de ceilalti. Am cunoscut putini oameni care au facut ceva pentru ceilalti. Pentru ca, din pacate, in vremurile pe care le traim, cei mai multi cred ca e bine sa fie fiecare pentru el.

Sunt un om de echipa, cred ca impreuna, omenii pot avea mari realizari. Si mai cred ca atunci cand facem alegeri, e bine sa le facem cu grija, sa cantarim bine in ce echipa jucam.

De aceea, il sustin din toata inima pe prietenul meu Gabriel Oprea in meciul greu in care s-a angajat - candidatura ca independent pentru Camera Deputatilor.

Il sustin pentru ca a facut mult bine pentru tot sistemul de securitate nationala, il sustin pentru ca, la fel ca mine, iubeste Romania si romanii si stiu ce poate face pentru cei multi.

Il sustin pentru ca stiu ca din Parlament va sprijini cu toate fortele militarii, politistii, jandarmii, pompierii, dar va sprijini si proiectele benefice pentru Bucuresti.

Il sustin pentru ca este unul din putinii oameni care se tin de cuvant cu adevarat. A facut tot ce a promis. Va face intotdeauna tot ce promite.

Va indemn ca pe 6 decembrie sa puneti stampila “Votat” pe pozitia 39, va indemn sa-l votati pe Gabriel Oprea, un om pentru oameni.

L-au pus pe ultima pagina a buletinului de vot, dar noi il putem face castigator!

Votati Gabriel Oprea! Eu il votez!

Anghel Iordanescu”

Gabriel Oprea candideaza ca independent pentru un mandat in Camera Deputatilor, la alegerile din 6 decembrie.