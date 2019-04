Anghel Iordanescu: 'M-a emoționat declarația lui Ilie Nastase! Romania este la o rascruce!'

Fostul selecționer al României, Anghel Iordănescu, candidat al UNPR la alegerile europarlamentare s-a arătat emoționat de declarațiile colegului său, Ilie Năstase, cel care le-a cerut românilor ”Vă rog să vă cereți dreptul de a fi normali, de a vă bucura de viață! Vă aștept lângă mine!”.

Mesajul lui Ilie Năstase pentru români: Vă rog să vă cereți dreptul de a fi normali, de a vă bucura de viață! Vă aștept lângă mine!

”M-a emotionat foarte mult ce a scris Ilie. Ca a ales sa vorbeasca deschis oamenilor despre sufletul lui, despre natura lui, despre aspiratiile lui.

Sunt foarte bucuros ca fac din nou echipa cu Ilie, ca vom “juca” impreuna pentru calificarile in “Liga Europeana”. De cand eram la o varsta foarte frageda am fost impreuna la clubul Steaua. Deseori, spre disperarea antrenorului lui, Ilie fugea de la tenis ca sa joace fotbal cu noi.

Cariera mea atat ca jucator, cat si ca antrenor, mi-a dat satisfactii enorme – am castigat cu Steaua, Cupa Campionilor Europeni, Super Cupa Europei, am condus echipa nationala a Romaniei catre cele mai bune rezultate obtinute, in toata istoria fotbalului romanesc.

Am primit cu mare onoare titlul de cel mai bun antrenor roman al secolului 20. Sunt maestru emerit al sportului, antrenor emerit, dar nu in ultimul rand ma mandresc foarte mult cu gradul de general al Armatei Romane.

Am o familie foarte frumoasa, pe care o iubesc nespus de mult. Norocul meu cel mai mare este ca am de fapt doua familii, daca ma gandesc si la cea formata de cei mai mari sportivi din lume.

Cred ca Romania azi este la o rascruce.

Cred ca azi Romania si-a pierdut directia, increderea in sine, intr-un fel credinta… Fara credinta in Dumnezeu, fara un suflet curat si o viata dedicata in primul rand semenilor tai, nu poti reusi in viata. Ii multumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi traita, pentru puterea pe care mi-o da sa pot face bine.

Politica n-a reprezentat niciodata pentru mine, decat sansa de a aduce bunastare in vietile oamenilor. Am facut-o impreuna cu Ilie Nastase si cu bunul meu prieten Gabi Oprea, oameni alaturi de care voi merge mai departe.

Vreau ca familia mea sa fie mandra de mine, vreau sa las mostenire copiilor si nepotilor mei puterea de a lupta, dorinta de a fi cel mai bun si respectul pentru tara si semenii mei.

Sunt hotarat sa le aduc romanilor noi victorii, sa lupt pentru demnitatea lor, sa le redau zambetul pe buze si bucuria vietii.

Putem schimba Romania in bine. Asa sa ne ajute Dumnezeu!”, scrie Anghel Iordănescu.