Anglia amana pana in iunie orice masura de relaxare

Boris Johnson a afirmat că magazinele și unele școli s-ar putea deschide începând cu luna iunie, dar vor fi permise mai multe activități în aer liber în Anglia. Într-o adresare către națiune, premierul a spus că nu există „niciun sfârșit imediat al blocajului", deoarece oamenii vor fi în continuare obligați să rămână acasă de cele […]