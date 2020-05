Anglia și Țara Galilor inregistreaza 54.000 de decese peste media anuala (Bloomberg)

Deoarece epidemia a escaladat după 14 martie, Anglia și Țara Galilor au înregistrat cu aproximativ 54.000 de decese mai multe decât media din ultimii cinci ani, semnificativ mai mult decât cele atribuite prin diagnostiv SARS-CoV-2. Este posibil ca unele decese legate de Covid-19 să nu fi fost înregistrate, în timp ce presiunea pe care pandemia […] The post Anglia și Țara Galilor înregistrează 54.000 de decese peste media anuală (Bloomberg) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.