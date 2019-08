Ani grei de inchisoare pentru barbatul care a trimis colete-capcana criticilor lui Donald Trump

donald trump google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un american in varsta de 57 de ani, care a trimis o serie de colete-capcana unor personalitati democrate si unor critici ai presedintelui Donald Trump, a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare. Donald Trump, reactie dupa cele doua atacuri armate soldate cu 29 de morti: ''Nu exista loc pentru ura in tara noastra'' Trimiterea prin posta a acestor bombe artizanale, pentru care Cesar Sayoc a pledat vinovat in martie, a suscitat o ingrijorare la scara nationala si a dus la o ampla ancheta a politiei pe intreg teritoriul American, relateaza AFP. „Natura si circumstantele acestor infractiuni sunt oribile”, a explicat judecatorul Jed Rakoff, cand si-a dat verdictul. Sayoc, ...