Ani la rand, liderul pietei: Crama Murfatlar se vinde. Care este pretul de pornire

Producătorul de vin Murfatlar este vândut pe bucăţi de lichidatorul judiciar

Compania a intrat în faliment în 2018 după ce mulţi ani fusese liderul pieţei.

Activele producătorului de vin Murfatflar sunt vândute pe bucăţi de către lichidatorul judiciar, cele mai valoroase fiind crama, care are un preţ de pornire de 10 mil. euro (plus TVA), şi cele 370 ha de vie, ce pornesc de la 3 mil. euro (plus TVA), scrie stiripesurse.ro.Amintim că, la începutul acestui an lichidatorul judiciar al Cramei Murfatlar Neptun SA a anunţat vânzarea grupului de active Restaurant Crama şi echipamente tehnologice, mijloace fixe şi obiecte de inventar.Licitaţia are loc pe 24 ianuarie. Sunt puse la vânzare:- grupul de active Restaurant Crama din staţiunea Neptun, jud. Constanţa, compus din teren în suprafaţă de 3.730,28 mp, construcţii restaurant + 3 anexe în suprafaţă de 1.143 mp- echipamente tehnologice, mijloace fixe şi obiecte de inventar, la preţul de 3.222.785,90 lei, fără TVA.Deasemenea, Magistrații Secţiei a II-a civilă din Tribunalul Constanța, în luna mai a acestui an, urmau să stabilească în perioada imediat următoare un nou termen în dosarul (2938/118/2012) privind falimentul companiei Murfatlar România SA! La termenul din data de 8 aprilie, Tribunalul Constanța a decis suspendarea procesului în baza decretului nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României.Potrivit Buletinului Procedurilor de Insolvenţă, prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa, la data de 20 martie 2012, debitoarea SC Murfatlar România SA a solicitat sa fie supusă dispoziţiilor Legii insolvenţei, declarându-şi totodată intenţia de reorganizare. În motivare, debitoarea a arătat că, în prezent, este în imposibilitate de a-şi onora obligaţiile curente cu sumele disponibile, valoarea datoriilor exigibile depăşind cu mult limita prevăzută de Legea nr. 85/2006. Pe cale de consecinţă, instanţa a dispus deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Murfatlar România SA, cu sediul în oraşul Murfatlar.Pe data de 23 noiembrie 2018, Tribunalul Constanța a decis intrarea în faliment a debitoarei SC Murfatlar Romania SA și a desemnat lichidator judiciar provizoriu pe Fair & Full Insolvency Consulting IPURL, cu o retribuţie de 3.000 lei, exclusiv TVA + 10% din valoarea fondurilor obţinute în cadrul procedurii prin vânzarea bunurilor şi recuperarea creanţelor.