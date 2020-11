ANI: Medicul Virgil Musta de la Timișoara, incompatibil intre jobul de la spital și cel de la clinica particulara

Medicul Virgil Musta de la Spitalul Victor Babeș timișoara este în compatibilitate, susține Agenția Națională de Integritate, într-un răspuns pentru Libertatea. Musta e acționar la clinica privată Profilaxis, care a făcut o avere din teste de coronavirus. Medicul Virgul Musta este și șef al Secției de Infecțioase de la spital. Musta face parte din comitetul național […] The post ANI: Medicul Virgil Musta de la Timișoara, incompatibil între jobul de la spital și cel de la clinica particulară appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.