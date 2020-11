Animale terifiante care ne-ar putea salva viata in moduri total neasteptate

Doar pentru ca oamenii se afla in varful lantului trofic, nu inseamna ca nu ne putem ingrozi cand un paianjen ne priveste amuzat. In adancul sufletului, stim ca suntem doar niste animale lipsite de colti, gheare sau venin si, daca am fi lasati singuri intr-o camera cu ceva care nu este suficient de dragut pentru un gif animat, am iesi printr-o gaura in forma de om, direct prin perete.