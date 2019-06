Animatia „The Secret Life of Pets 2”, pe primul loc in box office-ul nord-american

secretlife of pets2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Animatia „The Secret Life of Pets 2”, pentru care si-au imprumutat vocile, intre altii, actorii Patton Oswalt, Kevin Hart si Harrison Ford, a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american. Filmul animat a generat incasari de 47,1 milioane de dolari, mai putin de jumatate fata de castigurile din primul weekend ale lungmetrajului lansat in 2016. Chiar si asa, el a reusit sa devanseze „Dark Phoenix”, cel mai recent film din franciza „X-Men”, care a debutat sub asteptari, cu incasari de 33 de milioane de dolari. Productia Disney a inregistrat cel mai slab debut al francizei, care a fost lansata in urma cu 20 de ani. Filmul de aventuri „Aladdin” al ...