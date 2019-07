Animatia „Toy Story 4” s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend

Toy Story google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cel de-al patrulea film din franciza animata „Toy Story” s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, dupa ce in al doilea sfarsit de saptamana de la debut a generat incasari de aproximativ 58 de milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com. In total, la nivel nord-american, filmul a generat incasari de 237 de milioane de dolari. „Toy Story 4”, pentru care si-au imprumutat vocile, intre altii, Tom Hanks si Tim Allen, este clasat al patrulea intre filmele care au generat cele mai mari incasari anul acesta. Primele trei locuri sunt ocupate de „Avengers: Endgame” (841 de milioane de dolari), „Captain Marvel” (428 de milioane de dolari) s ...