Anisie: Copiii din Bucuresti merg maine la scoala; cel mai probabil de marti cursurile vor fi online

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a declarat că elevii merg luni la şcoală în Bucureşti şi cel mai probabil de marţi cursurile vor trece în sistem online, după ce incidenţa COVID-19 în capitală anunţată în raportarea Grupului de Comunicare Strategică (GCS) a urcat, duminică, la 3,02 cazuri la mia de locuitori. "Mâine merg la şcoală (...) Cel mai probabil de marţi vor fi suspendate cursurile faţă în faţă, însă activităţile didactice vor continua în sistem online. Aş vrea să fac un apel către toată lumea, şi anume să respectăm normele de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor, pentru că deja rata e din ce în ce mai mare", a spus Anisie, duminică, la postul Digi 24. Ea a menţionat că în Capitală au fost livrate elevilor 8.057 de tablete. "Ministerul Educaţiei a transmis aceste tablete încă din data de 25 septembrie către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, iar la nivelul Inspectoratului acestea nu au fost distribuite către unităţile de învăţământ decât săptămâna trecută. Am deblocat această situaţie la nivelul Bucureştiului şi la momentul acesta inspectorii şcolari mi-au transmis că au distribuit către unităţile de învăţământ acele tablete din programul 'Şcoala de acasă' pe care l-a desfăşurat Ministerul Educaţiei", a declarat Anisie. Potrivit ministrului Educaţiei, aceste 8.057 de tablete au fost puse la dispoziţie copiilor care le-au solicitat în lunile martie - aprilie, când ţara a intrat în stare de urgenţă. "În conformitate cu ordinul comun emis de ministrul Educaţiei şi ministrul Sănătăţii, la o rată a incidenţei cumulate peste limita de alertă de 3 la mia de locuitori, Direcţia de Sănătate Publică va prezenta Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă o analiză a situaţiei epidemiologice. În funcţie de existenţa transmiterii comunitare în localitate, precum şi de numărul de focare existente în unităţile de învăţământ sau alte criterii de risc, Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă poate decide prin emiterea unei hotărâri suspendarea temporară a activităţilor didactice care presupun prezenţa faţă în faţă în unităţile de învăţământ, deci pentru 14 zile Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă decide suspendarea cursurilor. În absenţa acestei decizii însă, unităţile de învăţământ vor funcţiona în scenariul 2 hibrid, aşa cum au funcţionat şi până acum", a precizat Monica Anisie. Conform ministrului Educaţiei, Direcţia de Sănătate Publică are la dispoziţie 24 de ore să comunice Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă rata incidenţei COVID-19. AGERPRES / (AS - autor: Iulia Carciog, editor: Marius Frăţilă, editor online: Ada Vîlceanu)