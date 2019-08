Aniversare in Fortele Navale. Despre ce este vorba

Centrul pentru Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică al Forțelor Navale a a fost înfiinţat pe 30 august 1977 prin dispoziţia Marelui Stat Major sub denumirea de "Oficiul de Calcul al Marinei Militare", ca anexa a Comandamentului Marinei Militare.



Oficiul de Calcul al Marinei Militare a funcţionat în garnizoana Mangalia pâna în august 1978, când a fost mutat în actualul sediul, inaugurat oficial pe 22 februarie 1979 sub comanda Capitanului de rangul 2 Victor GLODARENCO.



În 1980, Capitan de rangul 1 Marin VASILE este numit Şef al Oficiului de Calcul al Marinei Militare. În acelasi an intra în exploatare sistemul de calcul FELIX C-512, primit de la ITC Bucuresti, pe care se ţine evidenţa contabilă pentru 3 unităţi şi calculul retribuţiilor pentru 30 de unităţi din Marina Militara şi 20 de unităţi din Dobrogea.



În anul 1981 Oficiul de Calcul al Marinei Militare se transformă în Centrul de Calcul mic nr. 21 al Marinei Militare.



În perioada august 1982- iulie 1985 la comanda unităţii a fost Capitan de rangul 2 Gheorghe POPESCU.

În perioada iulie 1985 – decembrie 1995 comanda unităţii este asigurată de către Căpitan de rangul 3 Gheorghe MARIN.

În perioada decembrie 1986- ianuarie 1987 s-au instalat şi testat calculatoarele FELIX C-1024 şi Independent I-102F.

În decembrie 1995- septembrie 2002 comanda unităţii este asigurată de către Căpitan comandor Dorin SCRIPCĂ.

În anul 1999 a început realizarea reţelei private a Ministerului Apărării, proces ce a determinat implicarea activă a personalului Centrului de Calcul.

În perioada septembrie 2002 - iunie 2004 comanda unităţii este asigurată de către Locotenent colonel ing. Viorel CENUŞARU.



Urmare a restructurării din luna noiembrie 2003 unitatea îsi schimbă denumirea în Centrul de Informatica al Forţelor Navale.



În perioada iunie 2004 – iulie 2005 comanda unităţii este asigurată de către Capitan comandor Sorin DUMITRU.

În perioada iulie 2005- iunie 2007 la comanda unităţii a fost împuternicit Capitan comandor Adrian FILIP.

În luna iulie 2005 unitatea este reorganizată, devenind Centrul de Informatică, Simulare şi Evaluare al Forţelor Navale, având în structură doua secţii: Secţia Informatică şi Secţia Simulare – Evaluare.



La 01 iunie 2007 cele 2 secţii ale Centrului de Informatică, Simulare şi Evaluare se separă în unităţi distincte: Centrul de Informatică şi Centrul de Instruire, Simulare şi Evaluare.



În perioada iunie 2007- decembrie 2011 comanda unităţii a fost asigurată de către Căpitan comandor dr. Dorin IORDACHE.

În perioada 2012- 2016 comanda unităţii a fost asigurată de către comandor Grigore EHIMOV.



Despre comandant. Date biografice



De la 01 august 2016, comanda unităţii este asigurată de către comandor Ovidiu Isac.



Comandorul Virgil Ovidiu Isac s-a născut la data de 30 mai 1974 în Botoşani, județul Botoşani.



A absolvit studiile liceale in 1992, iar în perioada 1992-1997, a urmat cursurile Academiei Navale "Mircea cel Bătrân", Facultatea de Inginerie Marină. În 1999, a absolvit Facultatea de matematică-informatică, din cadrul Universităţii "Ovidius".



După absolvirea Academiei Navale "Mircea cel Bătrân", a activat în calitate de comandant vedetă torpiloare 58, la divizionul 81. Apoi a fost numit în funcţia de comandant de vedetă torpiloare, pe rând la vedeta torpiloare 67 şi vedeta torpiloare 74.



Între 1999-2000 a fost ofiţer 3 cu operaţiile la Divizionul 50 Fregate şi la corveta 265.



De la data de 1 iulie 2001 a fost numit în funcţia de ofiţer 3 la colectivul elaborare programe asigurare logistică, Centrul de Calcul Mic nr. 21.



Din 2003 a fost Şef secţie realizare şi mentenanţă software la Centrul de Informatică al Forţelor Navale.



Între anii 2007-2011 a fost Şeful Biroului Analiză, Proiectare şi Realizare Sisteme Informatice Navale la Centrul de Informatică al Forţelor Navale.



Între anii 2012-2016 a fost Şeful Secţiei Analiză, Proiectare şi Implementare Sisteme Informatice Navale la Centrul de Informatică al Forţelor Navale.



La data de 01 august 2016 a fost împuternicit pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de comandant al Centrului pentru Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică al Forţelor Navale.



La data de 15 ianuarie 2017 a fost numit comandant al Centrului pentru Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică al Forţelor Navale.



De-a lungul carierei şi-a dezvoltat pregătirea profesională şi a absolvit numeroase cursuri de carieră şi nivel, precum:

- Curs de G.N.D.S.S., la Academia Navală "Mircea cel Bătrân" - 2000;

- Curs avansat de logistica unităţilor de marină, la Academia Navală "Mircea cel Bătrân"- 2002;

- Curs de stat major pentru ofiţeri din Forţele Navale, la Academia Navală "Mircea cel Bătrân" - 2005;

- Curs de reîmprospătare a cunoştinţelor de limba engleză, la Academia Navală "Mircea cel Bătrân" - 2006;

- Curs de specializare în domeniul planificării resurselor umane şi materiale în situaţii de criză, la mobilizare la Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale - 2009;

- Curs de reîmprospătare a cunoştinţelor de limba engleză, la Academia Navală "Mircea cel Bătrân" - 2011;

- Stagiu de pregătire pentru programul de management al activităţilor şi documentelor de stat major "TASKER TRACKER", în Bruxelles, Belgia- 2011;

- SQL Server 2012: Features for Administrators (MICROSOFT).



În semn de apreciere, pentru profesionalismul dovedit și pentru rezultatele remarcabile obținute de-a lungul carierei, i-au fost conferite următoarele ordine și medalii:



Emblema de Onoare a Statului Major General, Emblema de Onoare a Comunicaţiilor şi Informaticii Semnul onorific "În Serviciul Patriei" pentru 15 de ani de activitate, Emblema de Onoare a Forţelor Navale, Emblema de Onoare a Resurselor Umane, Emblema de Onoare a Logisticii, Distincţia "Omul anului" în 2015 şi Semnul onorific "În Serviciul Patriei" pentru 20 de ani de activitate.