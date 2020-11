ANM: 14 judete, sub Cod galben de ceata densa

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis miercuri dimineaţa mai multe atenţionări Cod galben de ceaţă densă, valabile în orele următoare în 14 judeţe din Moldova, Transilvania şi Muntenia. Potrivit meteorologilor, până la ora 11:00, în zona joasă a judeţelor Botoşani, Suceava, Neamţ şi Iaşi se va semnala, local, ceaţă care determină reducerea vizibilităţii sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri. Acelaşi fenomen va persista până la ora 10:00 în mai multe localităţi din judeţul Gorj. De asemenea, până la ora 9:00, se vor afla sub atenţionări nowcasting de ceaţă şi vizibilitate redusă judeţele Arad, Timiş, Bistriţa-Năsăud, Bihor şi Satu Mare, în general zona joasă a acestor zone, precum şi localităţi din judeţele Constanţa, Brăila, Ialomiţa şi Călăraşi. Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maxim 6 ore. AGERPRES/(AS - editor: Mariana Nica, editor online: Anda Badea)