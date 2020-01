ANM – 23 de judete sunt sub cod galben de ceata

Meteorologii au emis luni dimineaţă avertizări cod galben de ceaţă pentru 23 de judeţe. Conform ANM, se află sub cod de ceaţă până la ora 12:00 judeţele Caraş Severin,Bihor, Timiş, Hunedoara, Arad, unde este ceaţă care determină reducerea vizibilităţii local sub 200 m şi izolat sub 50 m, fiind şi condiţii de polei. Tot până la ora […]

