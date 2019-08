ANM a actualizat prognoza meteo! Zonele in care canicula isi face simtita prezenta

Continua valul de canicula in cea mai mare parte a tarii. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua alerta de temperaturi extreme, valabila de vineri, 23 august, pana in cursul zilei de duminica, 25 august. In acest interval, mercurul din termometre va indica valoarea maxima de 36 de grade, in timp ce indicele de confort termic va depasi pragul critic de 80 de unitati.

Zonele in care canicula isi face simtita prezenta

Potrivit informarii, temperaturile maxime se vor situa frecvent intre 32 si 34 de grade, valori ceva mai ridicate fiind semnalate local in Oltenia si Muntenia si izolat in Banat si Crisana, 35-36 grade, in vreme ce noptile se anunta tropicale, cu temperaturi minime cuprinse in general intre 19 si 22 de grade, avertizeaza meteorologii. Totodata, specialistii au transmis ca in dupa-amiaza si seara zilei de duminica, instabilitatea atmosferica isi va spune cuvantul in cea mai mare parte a teritoriului.

„In intervalul mentionat, disconfortul termic va fi ridicat, iar local in regiunile vestice, sudice si sud-estice indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati. Temperaturile maxime se vor situa frecvent intre 32 si 34 de grade, mai ridicate, spre 35…36 de grade local in Oltenia si Muntenia si izolat in Banat si Crisana, unde si noptile vor fi tropicale, cu temperaturi minime cuprinse in general intre 19 si 22 de grade. In special in dupa-amiaza si seara de duminica (25 august), temporar instabilitatea atmosferica va fi accentuata in zonele montane”, se arata in comunicatul transmis dat publicitatii de reprezentantii ANM.

Weekend-ul aduce vreme instabila

Acest sfarsit de saptamana, aduce temperaturi de pana la 37 de grade Celsius in cele mai multe regiuni ale tarii, insa meteorologii avertizeaza ca pot aparea si episoade de instabilitate, cu intensificari ale vantului, averse cu caracter torential, descarcari electrice si, pe arii restranse, chiar caderi de grindina.

Pentru ultima saptamana a lunii august, meteorologii anunta o racire treptata a vremii, nefiind excluse noi reprize de precipitatii, cu precadere in partea de sud a teritoriului, unde ar putea aparea si caderi de grindina de mici dimensiuni.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.