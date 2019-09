ANM a emis o atentionare COD GALBEN pentru mai multe judete din tara

Cod Galben google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata seara o atentionare nowcasting Cod galben de furtuna pentru localitati din judetele Caras-Severin, Arad, Bihor si Timis, valabila pana la ora 24:00. Potrivit meteorologilor, in judetul Caras-Severin, in Resita, Bocsa, Moldova Noua, Oravita, Anina, Berzovia, Bozovici, Pojejena, Carasova, Berzasca, Lupac, Sichevita, Maureni, Farliug, Racasdia, Gradinari, Sasca Montana, Dognecea, Doclin, Lapusnicu Mare, Dalboset, Coronini, Forotic, Ramna, Vermes, Ticvaniu Mare, Ciclova Romana, Garnic, Sopotu Nou, Varadia, Socol, Berliste, Carbunari, Naidas, Vrani, Ciuchici, Ciudanovita, Goruia, Ocna de Fier, in judetul Arad, in Arad, Pecica, Santana, Lipova, Chisineu-Cris, ...