ANM a facut actualizarea. Cum va fi vremea de Paste si de 1 Mai: s-a schimbat total prognoza

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Estimarile meteorologice pentru patru saptamani sunt realizate de catre ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durata. Este estimata media saptamanala a abaterilor temperaturii aerului si a cantitatilor de precipitatii fata de media perioadei 1993-2016. Saptamana 22.04.2019 – 29.04.2019 Valorile termice vor fi usor mai coborate decat cele specifice acestui interval in regiunile sud-estice, dar si usor mai ridicate in vestul si nord-vestul teritoriului, iar in rest vor fi apropiate de cele normale pentru aceasta perioada. Regimul pluviometric va fi deficitar in cea mai mare parte a tarii, dar mai ales in regiunile montane. Saptamana 29.04.2019 – 06.05.2019 Temperatura aerului va avea valori in gene ...