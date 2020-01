ANM a facut anuntul! Cod galben de zapezi si vant puternic in 27 de judete

zapada

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis astazi, 30 ianuarie 2020 o atentionare de cod galben cu privire la itensificari ale vantului si zapada in 27 de judete!

Potrivit specialistilor, in intervalul 31 ianuarie -1 februarie, incepand de la orele 08:00, in zonele montane. Vantul va avea intensificari considerabile, mai ales in zonele inalte, unde se estimeaza rafale ce vor depasi 80-100 kilometri pe ora, viscolind ninsorile si zapada.

Efectul creat va determina scaderea vizibilitatii. Totodata, la altitudini ce ating 1.500 de metri vor predomina considerabil ninsorile. In restul zonelor, precipitatiile sunt mixte, depunerile de polei facandu-si prezenta.

Intensificari temporare ale vantului vor fi si in restul teritoriului, cu rafale in general de 50 - 55 kilometri pe ora.

Judetele antetionate sunt: Alba, Arges, Arad, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Brasov, Buzau, Cluj, Caras-Severin, Covasna, Dambovita, Gorj, Hunedoara, Harghita, Mehedinti, Maramures, Mures, Neamt, Prahova, Sibiu, Salaj, Satu Mare, Suceava, Timis, Valcea si Vrancea.

In plus, Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca, in functie de evolutia fenomenelor meteorologice, va actualiza antentionarea in ceea ce priveste codul joi.

