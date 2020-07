ANM anunța ploi torențiale, dupa inundațiile care au blocat mai multe drumuri

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică, o nouă informare meteorologică de ploi torenţiale şi vijelii valabilă în cea mai mare parte a ţării până marţi dimineaţa, dar şi de disconfort termic pentru regiunile sud-estice. În ultimele 24 de ore, peste 3000 de pompieri au intervenit în 34 de localități din 16 județe pentru înlăturarea […] The post ANM anunță ploi torențiale, după inundațiile care au blocat mai multe drumuri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.