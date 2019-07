ANM ANUNTA: Romania va fi invlauita de un AER TROPICAL in WEEKEND-UL 27-28 Iulie

ANM google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un val de aer tropical pune stapanire pe Romania! Vine canicula in weekend, dupa ce Olanda, Germania, Franta si alte state au clocotit la temperaturi de peste 40 de grade. In Romania, temperaturile vor ajunge la 36 de grade celsius. „Ne asteptam intr-adevar la o incalzire usoara in urmatoarele zile, astfel incat si in zona tarii noastre in acest weekend vremea va deveni caniculara (…) Sambata si duminica, mai ales in jumatatea sudica, temperaturile vor inregistra si 35-36 de grade Celsius”, a anuntat Alina Serban, meteorolog ANM. METEO! Reprezentantii ANM vin cu noi informatii! Cum va fi vremea Astazi, in jumatatea de N-V a tarii, dupa-amiaza si noaptea, vor fi vor fi innorari temporar a ...