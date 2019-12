ANM: Atentionare meteo valabila in toata tara! Ninsori, depuneri de polei si vreme rece

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de tip now casting valabilă pentru intervalul 2 decembrie 07.00- 3 decembrie ora 10.00.Se vor semnala ninsori la munte, precipitații predominant sub formă de ninsoare în nord și în centru, depuneri de polei, intensificări ale vântului și vreme rece.Aria precipitațiilor va cuprinde regiunile din vestul, nordul și centrul țării.În Maramureș, Transilvania, nordul Crișanei și al Moldovei treptat vor predomina ninsorile și local, mai ales după orele amiezii, se va depune strat de zăpadă. În Banat, în sudul Crișanei și în centrul și sudul Moldovei la început va ploua, apoi se vor semnala precipitații mixte.În cursul nopții de luni spre marți (2/3 decembrie) și în dimineața zilei de marți, precipitații slabe sub formă de ploaie, lapoviță și trecător ninsoare se vor semnala și în regiunile sudice.Local vor fi depuneri de polei.La munte va ninge și se va depune strat de zăpadă, mai consistent în Carpații Occidentali și în nordul Orientalilor.Vântul va sufla tare la munte, mai ales pe creste, unde rafalele vor depăși 70-80 km/h, viscolind temporar ninsoarea. Intensificări trecătoare ale vântului vor fi pe spații mai mici și în celelalte zone, cu viteze în general de 45-55 km/h.În prima parte a săptămânii, vremea se va menține rece mai ales dimineața și noaptea, cu precădere în jumătatea de nord a teritoriului.Sursă foto: Administrația Națională de Meteorologie