ANM: Capitala si alte 18 judete, sub Cod galben de ceata densa

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, sâmbătă dimineaţa, mai multe atenţionări Cod galben de ceaţă densă, valabile în Bucureşti şi în 18 judeţe din zonele Munteniei, Moldovei şi Dobrogei. Potrivit ANM, până la ora 9:00, în municipiul Bucureşti se va semnala ceaţă, fenomen care determină scăderea vizibilităţii sub 200 de metri. Tot până la aceeaşi oră, ceaţa va persista în mai multe localităţi din judeţele Călăraşi, Ialomiţa, Argeş (zona joasă), Prahova (zona joasă), Giurgiu, Ilfov, Dâmboviţa (zona joasă) şi Teleorman. Până la ora 10:00, vor fi sub avertizare Cod galben de ceaţă densă, burniţă sau ploaie localităţi din judeţele Bacău, Botoşani, Suceava, Galaţi, Neamţ, Vrancea, Iaşi şi Vaslui, dar şi zona continentală a judeţelor Constanţa şi Tulcea. De asemenea, mai multe localităţi din judeţele Sibiu şi Caraş-Severin se află sâmbătă dimineaţa sub atenţionare de intensificări ale vântului ce vor atinge la rafală 60 - 70 km/h. Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, notează ANM. AGERPRES/(AS - editor: Mariana Nica, editor online: Andreea Lăzăroiu)