ANM: Ce ne rezerva vremea in zilele urmatoare

Meteorologii au emis Estimarea evolutiei valorilor termice si a precipitatiilor in intervalul 23 septembrie - 21 octombrie. Anunt de ULTIMA ORA facut de meteorologi: Se intampla de maine Valorile termice vor fi usor mai ridicate decat cele specifice acestei perioade in regiunile sudice, sud-vestice si centrale, iar in rest temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval. Regimul pluviometric va fi excedentar in vestul si nord-vestul tarii si local in sud-est, iar in rest va fi apropiat de cel normal pentru aceasta saptamana. Saptamana 30.09.2019 – 07.10.2019 Temperatura aerului va avea valori in general apropiate de cele normale pentru aceasta perioada, la nivelul intregii tari, po ...