ANM: Cod de canicula. Iata ce temperaturi vor fi

Avertizarea cod galben de canicula si disconfort termic pentru aproape toata tara a intrat in vigoare duminica, meteorologii avertizand ca se vor inregistra temperaturi de 38 de grade Celsius la umba si ca, in unele zone, noptile vor fi tropicale. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, valul de caldura va persista si se va intensifica indeosebi in cursul zilelor de luni (12 august) si marti (13 august) in toate zonele de campie si de podis, unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati. Temperaturile maxime, cu mult mai mari decat mediile climatologice specifice perioadei, se vor situa frecvent intre 33 si 36 de grade C ...