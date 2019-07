ANM: Cod portocaliu de ploi si vijelii

meteo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis,astazi, o avertizare cod portocaliu de ploi torentiale pentru judetele Caras-Severin, Mehedinti, Gorj si Dolj, valabila pana luni la ora 6.00. Alte opt judete sunt sub cod galben de vijelii. Meteorologii avertizeaza ca in judetele Caras-Severin, Mehedinti, Gorj si Dolj vor fi perioade cu averse torentiale, intensificari puternice ale vantului cu rafale de peste 70...80 km/h, frecvente descarcari electrice si grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 35...40 l/mp si, izolat, 50...60 l/mp. Avertizarea cod portocaliu intra in vigoare duminica la ora 18.00 si este valabila pana luni la ora 6.00. ANM ANUNTA: Romania va ...