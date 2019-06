ANM: Cod portocaliu de ploi torentiale si vijelii

Avertizare meteo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, astazi, o noua avertizare cod portocaliu de ploi torentiale pentru 6 judete, valabila de la ora 14.00 pana la ora 21.00. Capitala si 17 judete intra, la ora 12.00, sub cod galben de furtuni pana luni la ora 3.00. Potrivit informarii meteo, de duminica de la ora 10.00 pana marti la ora 23.00 instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in cea mai mare parte a tarii. Vor fi perioade in care se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si caderi de grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15...25 l/mp, iar pe arii restranse 35.. ...